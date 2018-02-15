Полиция Петербурга ищет видео участников “забастовки избирателей”

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области направило в центр по борьбе с экстремизмом письмо с просьбой предоставить видеоподтверждение участия двух десятков человек в акции оппозиции 28 января. Большинство из них – сотрудники штаба Алексея Навального и активисты движения «Весна».

Как сообщили «Фонтанке» 15 февраля в штабе Навального, документ, из которого видно, что полковник полиции Миронкин просит у Центра «Э» направить ему «видеоматериалы на всех лиц», участвовавших в акции 28 января, им предоставил доброжелатель. В письме перечислены фамилии 20 человек, а также указаны номера проводимых проверок о нарушении Административного кодекса.

Напомним, что 28 января по всей стране прошли акции сторонников Алексея Навального под названием «Забастовка избирателей». В Петербурге, по данным полиции, в несанкционированном шествии приняли участие 1,5 тысячи человек, требовавшие бойкотировать выборы президента РФ. По информации правозащитников «Открытой России» и группы помощи задержанным, в отделах полиции оказалось порядка 20 человек: почти всех отпустили после профилактической беседы (при этом полицейский главк сообщал об отсутствии задержанных). Координатор штаба Навального Денис Михайлов был арестован на 30 суток.