В Генпрокуратуре появилось управление по делам несовершеннолетних
В Генеральной прокуратуре РФ создано управление по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних.
Как сообщается в официальном телеграм-канале ведомства, об этом 15 февраля заявил генпрокурор Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии, в котором принимает участие Владимир Путин.
«С учетом особой важности вопросов защиты детей сегодня мною подписан приказ о создании в Генеральной прокуратуре управления по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних с возложением на него задачи комплексного решения проблем в этой сфере. Аналогичные отделы будут образованы во всех прокуратурах субъектов РФ», – рассказал Чайка.
Возможно, создание нового управления связано с многочисленными инцидентами в российских школах, произошедшими за последнее время.
Справка:
Напомним, утром 15 января в Перми двое 16-летних (ученик и бывший учащийся) ударили ножом учительницу и детей в школе №1267. Педагог получила 17 ударов ножом. В результате пострадали 15 человек, 12, в том числе самих нападавших, доставили в больницу.
17 января Следственный комитет заявил, что подростки «умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения». Нападавшим предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек по предварительному сговору.
Похожее ЧП произошло в столице Бурятии утром 19 января. Во время урока в 7-м классе девятиклассник бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью. А потом начал наносить удары штык-ножом и топором учителю и пятерым школьникам. Мотивом следствие называет ненависть подростка к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками. Задержан сам нападавший, а также двое его одноклассников, которых СК считает соучастниками.