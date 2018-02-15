В Генпрокуратуре появилось управление по делам несовершеннолетних

В Генеральной прокуратуре РФ создано управление по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних.

Как сообщается в официальном телеграм-канале ведомства, об этом 15 февраля заявил генпрокурор Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии, в котором принимает участие Владимир Путин.

«С учетом особой важности вопросов защиты детей сегодня мною подписан приказ о создании в Генеральной прокуратуре управления по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних с возложением на него задачи комплексного решения проблем в этой сфере. Аналогичные отделы будут образованы во всех прокуратурах субъектов РФ», – рассказал Чайка.

Возможно, создание нового управления связано с многочисленными инцидентами в российских школах, произошедшими за последнее время.