Путин: Прокуратура должна продолжить противодействие экстремизму в Интернете
Прокуроры должны продолжить системную работу по противодействию распространению экстремистской информации в Интернете.
Как сообщает Russia Today, об этом 15 февраля заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Президент подчеркнул, что в 2017-м количество преступлений экстремистской направленности в России выросло почти на 5%. Отметим, прокуратура получила полномочия по блокировке подобных ресурсов в Интернете 4 года назад. С тех пор были заблокированы более 3 тыс. интернет-страниц. С еще 70 тысяч сайтов удалили «прямые призывы к экстремистской деятельности».
«Нужно продолжать такую системную работу по противодействию распространению радикальной идеологии, которая представляет серьезную угрозу для нашего общества и страны», – заявил Владимир Путин.
Генпрокурор Юрий Чайка напомнил, что в 2017-м в России выявили более 950 экстремистов.
«Пресечено 1,5 тысячи экстремистских преступлений, в основном связанных с распространением в Интернете призывов к нарушению территориальной целостности нашей страны, общественного порядка и безопасности. Установлено 972 лица, их совершивших», — цитирует его слова «Газета.ру».
Справка:
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