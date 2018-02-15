Путин: Прокуратура должна продолжить противодействие экстремизму в Интернете

Прокуроры должны продолжить системную работу по противодействию распространению экстремистской информации в Интернете.

Как сообщает Russia Today, об этом 15 февраля заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Президент подчеркнул, что в 2017-м количество преступлений экстремистской направленности в России выросло почти на 5%. Отметим, прокуратура получила полномочия по блокировке подобных ресурсов в Интернете 4 года назад. С тех пор были заблокированы более 3 тыс. интернет-страниц. С еще 70 тысяч сайтов удалили «прямые призывы к экстремистской деятельности».

«Нужно продолжать такую системную работу по противодействию распространению радикальной идеологии, которая представляет серьезную угрозу для нашего общества и страны», – заявил Владимир Путин.

Генпрокурор Юрий Чайка напомнил, что в 2017-м в России выявили более 950 экстремистов.

«Пресечено 1,5 тысячи экстремистских преступлений, в основном связанных с распространением в Интернете призывов к нарушению территориальной целостности нашей страны, общественного порядка и безопасности. Установлено 972 лица, их совершивших», — цитирует его слова «Газета.ру».