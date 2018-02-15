Долги по налогам обошлись главе “Аэропортстроя” в два года условно

Московский районный суд Петербурга приговорил главу компании «Аэропортстрой» Александра Климова за систематическую неуплату налогов. Как сообщили в пресс-службе судов города 15 февраля, в качестве наказания бизнесмену определили 2 года лишения свободы условно.

Сам Климов признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и раскаялся в содеянном. Как говорится в решении суда, с 1 июня 2013 года по 31 января 2016-го предприниматель не перечислял в бюджетную систему налог на доходы своих сотрудников, причинив ущерб стране в 26,2 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Также с Климова будут взыскивать не уплаченный им доход федерального бюджета. Каким образом это планируется сделать, не сообщается. Ранее у главы «Аэропортстроя» приставы арестовали трехкомнатную квартиру, после чего тот вернул в казну половину из 40-миллионного долга, остальную сумму предприниматель выплатить не смог.

Фирма занимается строительством складских помещений.