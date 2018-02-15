Дознание Петроградского района не нашло, за что привлечь курьера «Достависты»

В отношении курьера «Достависты» Дарьи Михайловой прекращено уголовное преследование и отменена мера пресечения. Дознание Петроградского района Петербурга согласилось с доводами защитника подозреваемой по уголовному делу об обороте сильнодействующих веществ.

Эту информацию «Фонтанке» 15 февраля подтвердил адвокат Михайловой Антон Кобит. Дознание удовлетворило его ходатайство о прекращении уголовного преследования студентки, которая подрабатывала в службе доставки. Как ранее сообщало наше издание, в конце сентября 2017 года петербурженка через приложение согласилась выполнить заказ на доставку, забрала у метро «Проспект Просвещения» коробку и отвезла ее в кафе на площади Льва Толстого. Сомнения в содержимом у девушки возникли еще когда она общалась у метро с заказчиком, но тот уверил ее, что ничего опасного внутри нет, те же выводы сделали сотрудники службы безопасности подземки, которых курьер попросила проверить «подарок» через рентген. В кафе Михайлова отдала коробку, а получатель дал ей полторы тысячи рублей, от которых девушка пыталась отказаться.

По информации «Фонтанки», получателем был петербуржец, который хотел изобличить наркосбытчика. Он договорился о покупке 10 ампул гормонального вещества, которое ему должны были передать на улице Льва Толстого. На встречу приехала курьер «Достависты», ее задержали в качестве подозреваемой в сбыте сильнодействующих веществ (234 статья УК РФ). Убедиться в невиновности девушки помог ответ от ООО «Портал» (юрлицо «Достависты») – фигурантка дела действительно зарегистрирована как курьер в системе, а вскрывать коробку не имела права по условиям доставки заказов. Постановление о прекращении уголовного дела подписано 8 февраля, мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена.