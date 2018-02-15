Instagram удалил из аккаунта Рыбки личную жизнь Дерипаски

Фотографии и видеоролики с изображением миллиардера Олега Дерипаски постепенно исчезают из Instagram Насти Рыбки. Большую часть из попавшего в черный список Роскомнадзора она удалила сама.

Как пишут «Ведомости», в ночь на 15 февраля сервис Instagram удалил два поста «охотницы за олигархами». Всего Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил внести в реестр запрещённой информации 14 записей, которые Олег Дерипаска счел персональными данными. Убрать фото и видео из открытого доступа нужно было до 14 февраля. Аналогичное требование предъявили и к расследованию Алексея Навального на YouTube и в блоге. Настя Рыбка вычистила свой Instagram, по большей части, самостоятельно. Навальный удалять посвященный им эфир программы отказался, www.fontanka.ru/2018/02/13/090/ YouTube его пока не заблокировал. При этом Роскомнадзор, как заявил оппозиционер, уже приступил к блокировке его блога: первыми доступ пропал у абонентов «Мегафона» и «Йоты».

Сбой на видеохостинге, на который накануне жаловались в соцсетях, пользователи уже связывают с нерасторопностью сервиса. Предполагается, что именно из-за этого видео на YouTube запускается не у всех: вместо ролика некоторые видят только черный квадрат.