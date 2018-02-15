Песков: Обвинения России в создании вируса Petya — «продолжение русофобской кампании»

Кремль отвергает обвинения правительства Великобритании в распространении вируса Petya.

Как пишет РБК, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 февраля заявил, что эти обвинения беспочвенны и бездоказательны. «Это не что иное, как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», — приводит издание его слова.

Напомним, 15 февраля министерство иностранных дел Великобритании объявило власти России ответственными за распространение вируса Petya (его также называют NotPetya). По мнению англичан, «основными целями вируса были украинский финансовый, энергетический и государственный секторы».