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15.02.2018 13:52

«Прогресс» пристыковался к МКС с 2,5 т грузов на борту

Роскосмос днем 15 февраля сообщил об успешной стыковке транспортного грузового корабля «Прогресс» к Международной космической станции. 

По данным ведомства, в 13.38 по московскому времени корабль штатно подошел к стыковочному узлу российского служебного модуля «Звезда».

«Сближение транспортного корабля с МКС проходило по двухсуточной схеме...  под контролем специалистов Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС в Центре управления полётами (ЦУП) и российских космонавтов Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова», – отметили в Роскосмосе.

Напомним, ракету  «Союз» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс» со второй попытки запустили 13 февраля с Байконура. На МКС доставлено около двух с половиной тонн различных грузов: топливо, воздух, оборудование, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Ранее ракетно-космической корпорации «Энергия» опубликовала отчет за четвертый квартал 2017 года. Главными угрозами для России в космосе эксперты назвали проекты запуска частных космических кораблей американских компаний Boeing и SpaceX.

 


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