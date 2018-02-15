Наставник Насти Рыбки Алекс Лесли оказался резидентом «Сколково»

Директор по науке интеллектуальных систем прогнозирования в «Сколково» Александр Кириллов в свободное от изучения космоса время натаскивает девушек по программе соблазнения миллионеров под именем Алекс Лесли.

Личность Алекса Лесли как резидента «Сколково» изданию The Bell 15 февраля подтвердили в фонде. Там также добавили, что не следят за сексуальной жизнью членов сообщества. Что касается научных достижений Кириллова, то на сайте «Сколково» среди них упоминается ряд патентов, десятки научных публикаций, регулярное участие в различных международных конференциях и конгрессах, получение грантов от NASA.

Напомним, Кириллов является одним из ответчиков по делу о разглашении личной информации, жалобу в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края подал миллиардер Олег Дерипаска. Ученый из «Сколково» называет себя тренером по соблазнению. Он обучал Настю Рыбку, второго ответчика по тому же делу. На основе фото и видео, выложенных в соцсетях Рыбкой и Лесли, Алексей Навальный выпустил расследование о совместной прогулке на яхте Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Роскомнадзор потребовал заблокировать материалы в Instagram и YouTube, по той же причине 15 февраля начали закрывать доступ к сайту Алексея Навального.