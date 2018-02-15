Льдина на Мойке пробила машину, но автовладельца никто не жалеет

В центре Петербурга, на набережной Мойки, 15 февраля рухнувшая с крыши льдина повредила автомобиль. Пробиты оказались сразу два стекла.

Это один из случаев в череде «сосульных историй», разворачивающейся в городе в феврале. Прилетевшие сверху глыбы оставляют вмятины и дырки на транспорте, калечат и убивают людей. Однако в данном случае потерпевшему автовладельцу вряд ли кто-то посочувствует. «Мгновенное наказание», – считают очевидцы.

Почему водителя никто не жалеет, читайте на «Водителе Петербурга».