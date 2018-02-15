Роскомнадзор приступил к блокировке сайта Навального

Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайту https://navalny.com/ по требованию миллиардера Олега Дерипаски.

Об этом 15 февраля сообщил Алексей Навальный в своем телеграм-канале. Он уточнил, что «через некоторых провайдеров сайт ещё открывается, но это временно». На сайте Роскомнадзора указано, что блокировка происходит на основании решения Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Напомним, этот суд запретил распространение информации из расследования Фонда борьбы с коррупцией Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске, вице-премьере Сергее Приходько и Насте Рыбке.

Отметим, некоторые провайдеры — например, «Мегафон» и «Йота» – уже начали блокировку, через некоторых других сайт пока открывается.