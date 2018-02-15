УФАС считает, что РПЦ незаконно передали Сампсониевский собор

Передача Сампсониевского собора РПЦ проводилась с нарушением закона. К таким выводам пришла комиссия петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Как говорится в письме УФАС в адрес участников процесса, комитет имущественных отношений (КИО) Смольного допустил нарушение при передаче собора. Распоряжение КИО о передаче храма, в соответствии с законом, должно было вступить в силу после заключения епархией договора о передаче музейных ценностей. Договор в свою очередь должны были утвердить в Министерстве культуры. В УФАС обнаружили, что Санкт-Петербургская епархия такой договор не заключила. Вместо этого соглашение было подписано между музеем «Исаакиевский собор», передавшим Церкви свой филиал, и приходом Сампсониевского собора. Несмотря на заверения комитета о том, что приход является частью епархии, антимонопольщики посчитали, что соглашение о передаче музейных ценностей подписано с самостоятельным юридическим лицом, а значит, собор передали без правовых на то оснований.

Как пояснил «Фонтанке» депутат Максим Резник, обращавшийся в Федеральную антимонопольную службу, передачу Сампсониевского собора РПЦ вряд ли отменят, однако будет зафиксировано нарушение законодательства. «Все должны четко понимать – закон один для всех», – отметил парламентарий.

Предполагается, что окончательное решение по делу в УФАС вынесут 12 марта.