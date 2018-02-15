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15.02.2018 13:25

Песков: Кремль не засекречивал информацию о погибших в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не засекречивал информацию о возможной гибели россиян в Сирии.

Об этом 15 февраля пишет «Коммерсантъ». «Нет, президент не принимал решения (засекретить информацию о россиянах в Сирии. — Прим. ред.). И все, что мы могли сказать по этой теме, мы уже сказали. Нам нечего к ней добавить», — приводит издание слова Пескова. Напомним, накануне пресс-секретарь российского президента заявил, что у Кремля «нет конкретной детальной информации» об участии российских граждан в военных действиях в Сирии, которая позволяла бы делать какие-то выводы. 

Справка:

Напомним, в ряде СМИ, а также английской версии Википедии ранее появились сведения о том, что авиация США 7 февраля якобы нанесла авиаудар по россиянам, которые воевали на стороне проправительственных сил в Сирии в составе «ЧВК Вагнера». Назывались цифры от 20 до 200 погибших. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что в Кремле не располагают данными об этом инциденте, и порекомендовал обратиться в Минобороны. В военном ведомстве рассказали о 25 раненых сирийцах, российских граждан там не упоминали. 

ЧВК Вагнера — неформальная военная организация, принимавшая участие в боевых действиях в Донбассе (на стороне Новороссии) и в Сирии (на стороне правительства Асада). О деятельности этой ЧВК «Фонтанка» впервые рассказала осенью 2015 года. Служащие ЧВК Вагнера не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации, однако они получали боевые ордена и медали.

В августе 2017-го «Фонтанка» опубликовала серию материалов «Список Вагнера»

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