В Петербурге пациент перед смертью оставил записку о врачах

Пациент петербургской больницы перед уходом из жизни успел оставить завещание. Распределения наследства в нем не замечено, а медики упомянуты.

Как стало известно «Фонтанке» 15 февраля, при осмотре тела пациента НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сотрудниками Следственного комитета найден заполненный рукописным текстом листок. В нем, в частности, указывалось: «Медколлектив не виноват! Они работают отлично. Это я устал от жизни».

Следователи приехали в НИИ накануне утром после информации о мертвом 76-летнем пациенте, которого заметили на пожарной трубе за процедурным кабинетом. Возможно, будет назначена экспертиза для сравнения почерка из записки и ранее заполненных мужчиной документов.