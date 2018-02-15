Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать

Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля.

Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД

В Салоники отправятся около 30 семей, а вместе с ними — команда профессиональных ведущих, которая готовит программу на каждый день для всех участников.

Дети ежедневно посещают игровые, творческие, спортивные занятия. Взрослые могут послушать лекции или поучаствовать в дискуссиях. По вечерам проходят мероприятия для всей семьи. А остаток вечера можно провести с новыми знакомыми за бокалом греческого вина.

В стоимость поездки включена экскурсия в Салоники. Лагерь интересен мультикультурным содержанием: в стране с богатой историей и удивительной мифологией вы познакомитесь с некоторыми традициями еврейского народа.

Комфортный отдых – это возможность не волноваться о деталях. За перелет, трансфер, бронирование проверенного отеля на первой линии Эгейского моря отвечают организаторы. Не придется беспокоиться и о еде: отель SimantroBeach предлагает трёхразовое питание.

С «Тиюль* Салоники» вас ждёт необычное семейное путешествие. Мы докажем, что выезд за границу с детьми может быть отдыхом и для родителей.

* Тиюль – в переводе с иврита – путешествие



Более подробно об отдыхе: http://tiul-camp.ru/semejnyj-letnij-lager/



Задать вопросы и записаться можно по телефону: +7 931 229-54-77