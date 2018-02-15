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15.02.2018 12:54

Ученые пожаловались президенту на ФАНО, ответ пришел от него же

Российские учёные в открытом письме описали Владимиру Путину состояние науки в стране: неадекватный юридический статус, бессмысленные отчеты, а «весь стиль ФАНО направлен на разрушение науки». Ответ получили откуда не ждали, но смысл постичь не смогли.

Как пишет «Коммерсантъ» 15 февраля, на письмо деятелей науки в адрес президента России ответило Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Официальный ответ уместили на 12 страницах, хотя конкретно к ФАНО никто не обращался. Правда, агентство упоминалось в тезисах, которые направили Путину четыреста ученых в конце декабря прошлого года. Нового в них, как тогда уточнили ученые, не было – подобный документ уже отправляли президенту в 2016-м, но реакции не последовало. 

Академики снова выразили недовольство ходом реформы РАН и раскритиковали стиль и методы работы ФАНО, отметив абсурдность требований и желание разрушить не только науку, но даже атмосферу, которая нужна для работы. Выход был предложен: изменить статус РАН и статуса научных институтов, вернув их под руководство РАН. Отмечалось, что это, конечно, недешево и небыстро, но главное – политическая воля главы государства. 

Реакции от Путина снова не последовало. А в полученном от ФАНО ответе написано было всё больше о законах и нормативах, регламентирующих деятельность агентства, о надеждах на конструктивный диалог и заверения, что для «сохранения высокого потенциала российской науки». 

«Спасибо, конечно, но мы ждали не этого, да и письмо посылали не им», – передал через издание «Коммерсантъ» свои благодарности директор Института физики высоких давлений Вадим Бражкин. Судя по его словам, ученых удовлетворил бы даже короткий отклик Дмитрия Пескова, но его не дождались. А содержательная часть ответа ФАНО так и осталась не ясна.


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