Нападающий сборной России Федор Смолов стал жертвой аферы экс-депутата Госдумы

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью в отношении бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева. Пострадавшим по делу проходит нападающий клуба «Краснодар» и сборной России по футболу Федор Смолов.

Об этом 15 февраля пишет «Коммерсантъ». По данным издания, Самиев предложил Смолову купить квартиру в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в Москве за 191 млн рублей. Соинвестором строительства была компания, контролируемая структурами Самиева. Однако после заключения сделки выяснилось, что недвижимость находится в залоге у Связь-банка. Согласно дополнительному соглашению, компания Самиева должна была расплатиться с банком в течение двух месяцев, однако этого так и не произошло.

В итоге 7 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи считают, что экс-депутат Госдумы Самиев и не собирался выполнять своих обязательств ни перед Связь-банком, ни перед Смоловым.

Напомним, это второе дело о мошенничестве, заведенное на Ильдара Самиева. Ранее экс-депутата заподозрили в махинациях с загородной недвижимостью на 850 тыс. долларов. Причем схема была крайне похожей на ту, которую использовали со Смоловым. Подконтрольное Самиеву ООО «Соратник» продало Risegate Enterprises Ltd 23 сотки земли и коттедж в Красногорском районе Подмосковья. Однако после перечисления денег недвижимость на нового владельца не оформили, а деньги исчезли. 13 сентября 2017-го Самиева задержали.

Отметим, в СМИ Ильдара Самиева называли одним из главных спонсоров партии «Справедливая Россия». В Госдуме 6-го созыва он входил в комитет по земельным отношениям и строительству. В нынешний, седьмой, созыв парламента Самиев не прошел.