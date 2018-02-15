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15.02.2018 12:30

Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц

Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот с начала 2018 года существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов.

 Максимальный размер среднемесячной заработной платы в настоящее время составляет 650 тыс. рублей в месяц для КВС, которые пилотируют дальнемагистральные воздушные суда (Boeing 777, Airbus A330). Для тех, кто пилотирует среднемагистральные самолеты (Boeing 737, воздушные суда семейства Airbus A320), среднемесячная заработная плата составляет 635 тыс. рублей.

Максимальный размер заработной платы достигается при стаже работы в должности командира воздушного судна не менее трех лет, а также при достижении полетного времени 90 часов в месяц (900 часов за календарный год), при наличии письменного согласия.

Это максимальная в Аэрофлоте и российской гражданской авиации продолжительность полетного времени. При этом соответствующая норма в Европе, США и Китае выше – 100 часов в месяц (900 часов за календарный год в ЕС и 1000 часов – в США и Китае).

В сумму заработка включаются все выплаты, в том числе дополнительное ежеквартальное поощрение за стаж и добросовестную работу.

Следует также отметить, что в целях привлечения на работу квалифицированного летного состава в Аэрофлоте действует система стимулирующих единовременных выплат при трудоустройстве. Для командира воздушного судна входной бонус составляет 650 тыс. рублей, для второго пилота – 350 тыс. рублей. Система распространяется на тех, кто впервые трудоустраивается в компанию, а также для бывших пилотов Аэрофлота, которые возвращаются на прежнее место работы, но не менее чем через три года со времени увольнения из Группы «Аэрофлот».

Авиакомпания компенсирует пилотам расходы, связанные с обучением.

Для летного состава предусмотрен ряд социальных льгот, в том числе:

  • Ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 70 дней,
  • Санаторно-курортное лечение, в том числе детей по программе «Здоровый ребенок»,
  • Компенсация за содержание детей в дошкольных учреждениях,
  • Обеспечение служебными автостоянками, корпоративным транспортом и льготными авиабилетами;
  • Негосударственное пенсионное обеспечение,
  • Добровольное медицинское страхование,
  • Специальные программы страхования,
  • Размещение иногородних пилотов в комфортабельном пансионате,
  • Возможность бесплатного посещения спортивных площадок для тренировок по различным видам спорта. 

Регулярная индексация должностного оклада, а также прочие меры материального поощрения летного состава полностью соответствуют мировой практике гражданской авиации и являются эффективной мерой по обеспечению социальной защищенности летных кадров.

 


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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