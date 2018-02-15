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Чемпионат мира по футболу 2018
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15.02.2018 12:27

Роскомнадзор заблокировал сайты, продающие поддельные билеты на ЧМ-2018

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам по продаже контрафактных билетов на чемпионат мира по футболу – 2018 и по торговле товарами с символикой мундиаля. Как сообщает пресс-служба ведомства 15 февраля, на основании судебных решений в Единый реестр запрещенной информации внесены 200 сайтов с подобной информацией.

169 сайтов уже удалили информацию о продаже поддельной продукции. Владельцам еще 15 сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления.

Еще 16 ресурсов проигнорировали требования Роскомнадзора и были внесены в черный список. Доступ к ним восстановят после выполнения судебных решений.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (FIFA) займется проблемой нелегальной продажи билетов на чемпионат мира по футболу-2018. Федерация войдет в состав участников научно-технического сотрудничества «Нетоскоп», благодаря которому партнеры обеспечивают безопасность в области использования доменных имен. FIFA будет передавать объединению данные о доменах, которые используются для фишинга при нелегальной продаже билетов на мундиаль.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

 


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