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15.02.2018 12:25

«Зенит» начинает сезон: рай, львы и благотворительность

Учитель Алекса Фергюсона, травмированные лидеры команды и обещание атакующего футбола: накануне матча 1/16 Лиги Европы "Фонтанка" рассказывает все главное о сопернике "Зенита".
«Зенит» начинает сезон: рай, львы и благотворительность
коллаж/"Фонтанка.ру"

Сегодня, 15 февраля, «Зенит» играет первый официальный матч 2018 года: в Глазго команда Роберто Манчини встречается с "Селтиком" Брендана Роджерса. Команды подходят к встрече в разных агрегатных состояниях: в Шотландии чемпионат давно в разгаре, «Зенит» последний раз всерьез играл два месяца назад, в первой декаде декабря. Тем не менее, как это всегда бывает в Шотландии, футбол обещает быть нескучным.

«Селтик» – один из старейших футбольных клубов Старого Света – был основан в 1887 году, в год казни Александра Ульянова и рождения Василия Чапаева. «Селтик» – клуб ирландской диаспоры восточных районов Глазго, именно поэтому на эмблеме клуба фартовый четырехлистник клевера («шэмрок» – символ Ирландии). Название «Кельтский» подчеркивало общность ирландцев и шотландцев.

Клуб был основан братом Уолфридом, католическим священником из Ирландии, переехавшим в Шотландию в 1870-е годы. Брат Уолфрид преследовал исключительно филантропические цели: с помощью футбольного клуба он планировал собирать пожертвования для своей благотворительной организации под названием «Обеды для бедных детей». Памятник брату Уолфриду установлен у стадиона «Селтик Парк» в 2005 году.

Первую игру «Селтик» сыграл в 1888 – и конечно же, против соседей «Глазго Рейнджерс». Матчи между католической и протестантской командами Глазго носят название Old Firm, и это старейшее дерби в мире.

В 1892 году «Селтик» переехал на новый стадион – через дорогу от предыдущего. Журналист, присутствовавший на открытии, использовал оборот «переезд с кладбища в рай» – так «Селтик Парк» получил свое прозвище «Парадайз». На стадионе проходили соревнования по легкой атлетике, велогонки и матчи в шинти (это такой шотландский прародитель хоккея с шайбой). Рекорд посещаемости – естественно, на дерби, – был зафиксирован в 1938 году: по разным данным, игру посетили то ли 83500, то ли 92975 болельщиков. «Селтик Парк» – шестой по размерам стадион Великобритании, в 2002 году в опросе BBC Radio 60% респондентов признали его лучшим спортивным сооружением страны. В 1990-е годы стадион подвергся серьезной реконструкции: в частности, был полностью оборудован сидячими местами. Нежная деталь: перед закрытием на ремонт на стадионе проходил финал Кубка Шотландии между лучшими соседями – «Глазго Рейнджерс» и «Абердином». Фанаты не хотели, чтобы последними с поля уходили "эти протестанты", поэтому руководство клуба договорилось о товарищеском матче между «Селтиком» и «Манчестером Юнайтед».

Одна из трибун «Селтик Парк» носит название "Лиссабонские львы", в честь команды, которая в финале Кубка европейских чемпионов 1967 года обыграла в Лиссабоне миланский «Интер». 14 из 15 игроков той команды родились менее чем в 10 милях от стадиона (лишь Бобби Леннокс родился в Солткоастс, в 30 милях). «Интер» забил первым, в итальянском стиле сел в оборону, ни разу не подал угловой и всего лишь дважды пробил по воротам шотландцев. «Селтик» нанес 39 ударов, дважды попадал в штангу и в итоге вырвал победу. «Селтик» стал первым британским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов, и единственным шотландским, добравшимся до финала.

Еще одна трибуна «Селтик Парк» названа в честь Джона Стейна по прозвищу Джок. Стейн родом из шахтерской семьи, работал в шахтах и на ковровой фабрике, поиграл за «Селтик» 5 лет и тренировал 13 сезонов. Именно Стейн руководил командой во время финала в Лиссабоне. Под руководством Стейна «Селтик» выиграл 9 чемпионатов Шотландии подряд – с 1966 по 1974. На тот момент это было уникальное достижение для мирового футбола. После "Селтика" Стейн тренировал «Лидс» и сборную Шотландии. Умер на стадионе от сердечного приступа по время матча против сборной Уэльса. Помогал ему в том матче молодой специалист Алекс Фергюсон, который считал Стейна своим главным учителем. В 2011 году на деньги болельщиков у входа на стадион «Селтик Парк» был установлен памятник лучшему шотландскому тренеру в истории.

С 2016 года «Селтиком» руководит Брендан Роджерс. Ирландский защитник не играл на высшем уровне, но с детства болел за "Селтик". 4 года руководил молодежной командой «Челси» (при Жозе Моуриньо, Аврааме Гранте и Луисе Фелипе Сколари). Самостоятельно работал в "Уотфорде" и "Рединге". До того, как возглавить «Свонси», приглашался в штаб Роберто Манчини в «Манчестер Сити». В 2012 году написал письмо с благодарностями болельщикам «Свонси» и подписал трехлетний контракт с "Ливерпулем". В своем первом еврокубковом сезоне встретился с "Зенитом" имени Халка и по сумме двух встреч вылетел из Лиги Европы. В сезоне 2013-2014 под руководством Роджерса «Ливерпуль» стал вторым в лиге, забив 101 гол (это стало повторением достижения сезона 1895-96). В 2011 году в рамках благотворительной акции по сбору денег для больных раком поднялся на Килиманджаро. В Шотландии Роджерс выиграл 4 трофея, стал лучшим тренером года и не проигрывал 63 матча подряд.

В Шотландской премьер-лиге «Селтик», 48-кратный чемпион страны, после 26 тура опережает «Абердин» на 8 очков и уверенно движется к предъюбилейному золоту. В последнем туре проиграл «Килманроку» на выезде, но это поражение стало лишь вторым в сезоне. В воротах у Роджерса играет резервный вратарь Дорус де Врис: основной голкипер Крейг Гордон травмирован уже несколько недель. Также травмирован еще один ветеран клуба, нападающий Ли Гриффитс (8 голов в сезоне, это второй результат команды). Капитан команды – Скотт Браун, 32 года, в «Селтике» – 11-й сезон, сыграл под 300 матчей и забил 25 голов. В 2009 году Браун был включен ФИФА в список 30 наиболее прогрессирующих и перспективных молодых игроков. Игру «Селтика» в атаке ведет 11 номер Скотт Синклер: англичанин 5 лет принадлежал «Челси», но сыграл за лондонцев лишь 5 матчей – все остальное время ездил по арендам. В 2012 году подписал четырехлетний контракт с «Манчестер Сити» Манчини, но за основную команду сыграл всего 13 игр – опять аренды. Позже Синклер говорил, что Манчини не дал ему достаточно шансов. В «Селтике» Синклер основной игрок и 30 апреля 2017 года был признан болельщиками игроком года. Весною Синклер признавался, что это лучший отрезок в его карьере. Брат Скотта Мартин болен церебральным параличом и принимал участие в футбольном турнире Паралимпиады 2012 года.

«Зенит» уже дважды играл против шотландских клубов – оба раза это был сосед «Селтика»: в 2006 году «Зенит» обыграл «Глазго Рейнджерс» в товарищеском матче 4:1. Результат финала Кубка УЕФА 2008 года помнят все. В среду на пресс-конференции Манчини пообещал сыграть в атакующий футбол, получится ли – "Фонтанка" расскажет совсем скоро.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»


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