«Зенит» заплатит «Рубину» 4,5 млн евро за Набиуллина

Стала известна сумма отступных, которую «Зенит» заплатит «Рубину» за переход защитника Эльмира Набиуллина. Как сообщает 15 февраля «Спорт-Экспресс», трансфер 22-летнего игрока обойдется петербургскому клубу в 4,5 миллиона евро.

Фото: rubin-kazan.ru

Ранее «Зенит» согласовал с «Рубином» еще один трансфер: за переход полузащитника Магомеда Оздоева будет заплачено 3,3 млн евро.

Оба футболиста уже прибыли в Петербург для прохождения финального медосмотра.

В текущем сезоне Набиуллин сыграл за «Рубин» в Российской футбольной премьер-лиге 14 матчей (88 минут — среднее игровое время) и забил 1 гол. На счету Оздоева 19 матчей (86 минут в среднем), 1 гол и 3 результативные передачи.