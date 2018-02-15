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15.02.2018 12:20

«Зенит» заплатит «Рубину» 4,5 млн евро за Набиуллина

Стала известна сумма отступных, которую «Зенит» заплатит «Рубину» за переход защитника Эльмира Набиуллина. Как сообщает 15 февраля «Спорт-Экспресс», трансфер 22-летнего игрока обойдется петербургскому клубу в 4,5 миллиона евро. 

Фото: rubin-kazan.ru

Ранее «Зенит» согласовал с «Рубином» еще один трансфер: за переход полузащитника Магомеда Оздоева будет заплачено 3,3 млн евро.

Оба футболиста уже прибыли в Петербург для прохождения финального медосмотра.

В текущем сезоне Набиуллин сыграл за «Рубин» в Российской футбольной премьер-лиге 14 матчей (88 минут — среднее игровое время) и забил 1 гол. На счету Оздоева 19 матчей (86 минут в среднем), 1 гол и 3 результативные передачи.


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