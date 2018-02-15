Журналист «Новой газеты» Али Феруз улетел в Германию

Журналист «Новой газеты» Али Феруз покинул Россию. Об этом 15 февраля сообщает независимый профсоюз журналистов.

«Его сопровождают адвокат, сотрудник Красного Креста, который предоставил Али документы для выезда, и друг, Павел Гафаров. Как только Феруз пройдет пограничный контроль в аэропорту прибытия, профсоюз выпустит заявление о прошедшей кампании за его освобождение», – говорится в сообщении журналистского объединения.

Али Феруз был задержан в Москве в августе 2017 года. Басманный суд в ноябре постановил депортировать его в Узбекистан, где репортера, по его словам, преследовали и пытали. Паспорт у журналиста украли в 2012 году. Решение о депортации отменялось, но в начале 2018-го было подтверждено Мосгорсудом. Позднее суд разрешил журналисту самостоятельно выбрать страну, готовую его принять, и уехать туда. Феруз выбрал Германию.