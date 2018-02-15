В упавшей на прохожего сосульке на Чапаева увидели уголовную неосторожность

В Следственном комитете Петербурга возбуждено уголовное дело после травмирования пожилого прохожего. Начало разбирательству положила упавшая со здания Росреестра сосулька.

Как сообщили в городской прокуратуре, 15 февраля в следственном отделе по Петроградскому району случившееся с мужчиной на улице Чапаева квалифицировали по части 2 статьи 118 – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Дело возбуждено на основании материалов проверки районной прокуратуры после того, как два дня назад свалившаяся с кадастровой палаты Ленобласти наледь отправила в больницу мужчину 70 лет.

Санкции статьи 118 УК предполагают до четырех лет ограничения свободы, принудительные работы либо до года лишения свободы. Кроме того, виновных могут лишить права занимать определенные должности.

Напомним, незадолго до инцидента государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) распространила сообщение о привлечении владельцев зданий нежилого фонда к административной ответственности за халатное отношение к своевременной и добросовестной уборке кровель. В списке штрафников оказалась и кадастровая палата Ленобласти на Чапаева.