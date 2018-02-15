Еще
14:50 15.02.2018
Пришлите свою новость!
14:41
Минстрой разработал новые правила содержания многоэтажек
14:36
Концепцию петербургского музея Бродского разработают за 1,5 месяца
14:29
Дознание Петроградского района не нашло, за что привлечь курьера «Достависты»
14:18
Таможенный пёс на «Торфяновке» унюхал 31 тысячу евро
14:12
Instagram удалил из аккаунта Рыбки личную жизнь Дерипаски
14:05
Песков: Обвинения России в создании вируса Petya — «продолжение русофобской кампании»
13:52
«Прогресс» пристыковался к МКС с 2,5 т грузов на борту
13:49
Наставник Насти Рыбки Алекс Лесли оказался резидентом «Сколково»
13:42
Льдина на Мойке пробила машину, но автовладельца никто не жалеет
13:37
Роскомнадзор приступил к блокировке сайта Навального
13:30
Россияне за год провели в Финляндии 800 тысяч ночей, азиаты - более миллиона
13:27
УФАС считает, что РПЦ незаконно передали Сампсониевский собор
13:25
Песков: Кремль не засекречивал информацию о погибших в Сирии
13:08
Все школы Тюмени закрывают на недельный карантин по гриппу
13:03
В Петербурге пациент перед смертью оставил записку о врачах
12:54
Ученые пожаловались президенту на ФАНО, ответ пришел от него же
12:40
Крестный ход перекроет движение в Петербурге
12:34
Нападающий сборной России Федор Смолов стал жертвой аферы экс-депутата Госдумы
12:27
Роскомнадзор заблокировал сайты, продающие поддельные билеты на ЧМ-2018
12:20
«Зенит» заплатит «Рубину» 4,5 млн евро за Набиуллина
12:18
Сотрудников ГИБДД Петербурга не отпустят в отпуск без отчета о доходах
12:14
Журналист «Новой газеты» Али Феруз улетел в Германию
12:12
Под Псковом торжественно открыли забор
12:11
В упавшей на прохожего сосульке на Чапаева увидели уголовную неосторожность
11:54
МОК объяснил, почему сборную России по хоккею нельзя называть «красной машиной»
11:37
Путин принес соболезнования Трампу в связи с трагедией в школе Флориды
11:33
МИД Великобритании: Кремль несет ответственность за атаку вируса «Петя»
11:30
В Китае сообщили о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4
11:26
В Петербурге двое с газовым баллончиком не дали инкассатору внести в банк полмиллиона
11:22
Верховный суд отказался пересматривать приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
11:12
В США россиянина посадили на 12 лет за крупнейшую хакерскую атаку на банки, биржи и торговлю
11:01
СМИ: Четверть «Калашникова» продали Криворучко, чтобы уйти из-под санкций
10:53
В России из аптек и медучреждений изымают два индийских препарата
10:52
В метро Петербурга вышли из строя автоматы по продаже проездных
10:49
Потерявший управление автомобиль на Ленинском «наказал нарушителей»
10:23
В России хотят разрешить демонстрировать нацистскую символику, но строго в учебных целях
10:08
Глава Минстроя пожаловался на нехватку архитекторов
10:01
На Петроградской чиновница пожаловалась на антипрезидентскую агитацию, но листовку взяла
09:50
Российский призер Олимпиады в Сочи сломал ногу в Пхенчхане
09:44
Врачи спасают младенца, выпавшего из окна на Васильевском острове
09:40
Торговля БАДами в Петербурге приобрела масштаб преступного сообщества
09:31
Человечность против ПДД: видео с автобусом на Колтушском шоссе вызвало споры
09:23
Рядом с администрацией В.О. взяли наркодилера с килограммом психотропа
09:18
В результате стрельбы в школе Флориды погибли 17 человек
09:09
Сотрудница Генконсульства США в Петербурге осталась без денег и документов после встречи с грабителем
09:04
Житель Хабаровска заработал 600 тысяч рублей, притворяясь журналистом
08:47
Apple shop и МТС в Петербурге подсчитывают убытки после визитов налетчиков
08:43
Фигуристы Тарасова и Морозов упустили медаль на Олимпиаде
08:35
Петербуржец снял на видео опасную уборку крыш
08:29
В Госдуме хотят ужесточить антинаркотические законы
08:20
Под Сестрорецком тушили пивной ресторан
08:15
Банк «Уральский капитал» лишили лицензии
08:05
В России на время изменили ПДД ради участников мундиаля
02:39
“Убийство священного оленя” с Колином Фарреллом и Николь Кидман — в прокате
02:22
В кинотеатрах начинается противостояние индейца и американца
02:04
Пол Томас Андерсон расскажет историю британского кутюрье
01:53
«Ленты отчуждения» Микеланджело Антониони покажут на большом экране
01:33
Поэт-призрак привез в Петербург "Тёмные дни"
01:16
В "Родине" покажут программу Лондонского фестиваля анимации
01:00
Президент ЮАР заявил об отставке после коррупционного скандала
00:50
При стрельбе в школе Флориды пострадали не менее 14 человек, есть погибшие
00:06
Подозреваемого в стрельбе во флоридской школе задержали
14/02
Манчини: Попытаемся сыграть с «Селтиком» в атакующий футбол
14/02
В школе Флориды произошла стрельба
14/02
Петербург встретит огнём Ростральных колонн китайский Новый год
14/02
Главу УК «Теорема» Игоря Водопьянова отпустили после допроса, он проходит по делу свидетелем
14/02
Задержанный под Петербургом Евгений Вышенков оказался Андреем Дандовым
14/02
Тренер женской сборной Ямайки по бобслею уходит и забирает с собой единственные сани
14/02
Командиров ЗВО научат воевать как в Сирии
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
15.02.2018 12:11

В упавшей на прохожего сосульке на Чапаева увидели уголовную неосторожность

В Следственном комитете Петербурга возбуждено уголовное дело после травмирования пожилого прохожего. Начало разбирательству положила упавшая со здания Росреестра сосулька. 

Как сообщили в городской прокуратуре, 15 февраля в следственном отделе по Петроградскому району случившееся с мужчиной на улице Чапаева квалифицировали по части 2 статьи 118 – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Дело возбуждено на основании материалов проверки районной прокуратуры после того, как два дня назад свалившаяся с кадастровой палаты Ленобласти наледь отправила в больницу мужчину 70 лет. 

Санкции статьи 118 УК предполагают до четырех лет ограничения свободы, принудительные работы либо до года лишения свободы. Кроме того, виновных могут лишить права занимать определенные должности. 

Напомним, незадолго до инцидента государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) распространила сообщение о привлечении владельцев зданий нежилого фонда к административной ответственности за халатное отношение к своевременной и добросовестной уборке кровель. В списке штрафников оказалась и кадастровая палата Ленобласти на Чапаева.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
06.02.2018 16:43

«Эталон ЛенСпецСМУ» завершило монолитный каркас «Дома на Обручевых»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») полностью завершила монолитный каркас всех восьми секций «Дома на Обручевых»
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30

Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк

Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00

Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада

Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В упавшей на прохожего сосульке на Чапаева увидели уголовную неосторожность
Интимность настигла комитеты Смольного в День всех влюблённых
На Дегтярной во время работ по очистке крыши разбился рабочий
В Пушкине осушают «озеро» после прорыва трубы
На Лиговском сбитые сосульки снесли крышу остановки
Тепло возвращается в дома после прорыва трубы на набережной канала Грибоедова
Теплоэнергетики привели в порядок повреждённую трубу в Кронштадте
Набережная Грибоедова перекрыта: ремонтируют трубу после прорыва
Теплоэнергетики устроили засаду на поврежденную трубу в Кронштадте
На набережной канала Грибоедова в кипятке тонут машины
Владимир Рублевский: Не видел в Петербурге соленых «морей»
Как убрать сосули по закону
Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно
«Ленэнерго» теряет имя
Как «БУК» и «ГИТ» Московский район не поделили
ГУП «ТЭК» начинает рассылать белые квитанции
Снежные правила Смольного
Вызвали рассрочку на себя
Глава фонда капремонта - о том, на что идут наши деньги
В «Ленэнерго» приходит новый директор
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Под Псковом торжественно открыли забор

Налетчики на секс-шоп при подготовке ко Дню влюбленных позаботились только о себе и проигнорировали предпочтения половинок

"Фонтанка.ру"

Зоопарк всех влюблённых

Новости компаний
ГК «Эталон»
06.02.2018 16:43
«Эталон ЛенСпецСМУ» завершило монолитный каркас «Дома на Обручевых»
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») полностью завершила монолитный каркас всех восьми секций «Дома на Обручевых»
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59
«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.12.2017 12:25
Кандинский поселился в Шушарах
В Петербурге появилось сразу два дома расписанных в стиле Кандинского. Артобъекты поселились на юге города, в микрорайоне Шушары. Неожиданное решение предложила застройщику - компании Дальпитерстрой, её архитектор Алена Коленкова
ЖК OSTROV/«Строительный трест»
12.12.2017 12:56
«Строительный трест» сдал ЖК OSTROV на Петровском острове
11 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса OSTROV в Петроградском районе Санкт-Петербурга
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.