Под Псковом торжественно открыли забор

Курьезное по сути событие произошло накануне в Псковской области. Там перерезали красную ленточку по окончании строительства ограждения вокруг Пушкиногорской санаторной школы - интерната.

Однако, как сообщает Псковская лента новостей, появлению обычного забора предшествовало разбирательство длиной почти в 7 лет. Учебному заведению в 2011 году предписали соорудить ограждение в рамках выполнения мер по обеспечению антитеррористической безопасности. Однако финансирования на это школа-интернат не смогла получить ни в тот год, ни позднее.

В течение всех семи лет интернат регулярно просил отсрочки исполнения предписания у Пушкиногорского районного суда. В мае 2017 года учебному заведению внезапно отказали, а материалы передали в службу судебных приставов. Тем не менее, по данным псковских СМИ, деньги и на этот раз школа-интернат из бюджета не получила.

22 января 2018 года истек срок добровольного исполнения. К этому моменту школа нашла у спонсоров строительные материалы – горбыль – и самостоятельно начала строительство злополучного забора. К 13 февраля работы при поддержке местных профсоюзов были закончены – работники культуры и медицины небольшими бригадами по 4-6 человек выходили на строительную вахту.

Параллельно со строительством директору школы наконец удалось получить финансирование – 2 миллиона140 тысяч рублей. Управление капитального строительства Псковской области практически завершило работы по подготовке технической документации. «Следующим этапом будет выбор подрядчика», – сообщил журналистам директор школы-интерната Аркадий Васильев. К весне ожидается, что новая изгородь все-таки появится. Однако эпопея с временной конструкцией не окончена – ее школе придется сносить. За свой счет.