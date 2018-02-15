МОК объяснил, почему сборную России по хоккею нельзя называть «красной машиной»

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил запрет на название «красная машина» по отношению к российской сборной по хоккею на сайте национальной Федерации хоккея (ФХР).

«Они делают это, соблюдая дух решения исполнительного совета МОК от 5 декабря 2017 года. Это решение распространяется, в том числе, на национальные федерации. Представители МОК провели беседу с представителями ФХР, чтобы объяснить это», — цитирует 15 февраля РБК заявление МОК.

В МОК отметили, что попросили ОКР не использовать российскую символику на медиаресурсах, когда речь идет об олимпийских атлетах из России.

11 февраля на сайте ФХР в анонсе матча Россия-Канада использовалось неформальное название российской сборной по хоккею — «красная машина». Позже его заменили на «Олимпийские атлеты из России» из-за «настоятельных рекомендаций» МОК.