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15.02.2018 12:00

Директор по развитию TeleTrade в Европе: «Мы несем ответственность за средства клиентов»

Збигнев Грутковски – директор по развитию брэнда TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков.
Директор по развитию TeleTrade в Европе: «Мы несем ответственность за средства клиентов»
фото предоставлено ГК TeleTrade

Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе.

Клиенты TeleTrade в Польше – что это за люди?

Это очень разные люди. Например, преподаватели университетов, которые в свободное время занимаются трейдингом. Или – молодые люди, которые хотят найти себя в мире финансов и научиться зарабатывать на рынке. Есть немало людей, ищущих возможности большого заработка и готовых идти на риск. И если говорить о клиентах TeleTrade именно в Польше, то, в основном, это люди, у которых уже есть фундаментальные знания в области экономики и финансов.

Какие выгоды получают клиенты TeleTrade от регулирования деятельности в ЕС?

Мы обязаны досконально информировать наших клиентов о продуктах компании по стандартам передачи информации местного регулятора – Комиссии по финансовому надзору (KNF).

Пожалуйста, расскажите об основных принципах работы TeleTrade с клиентами в Польше.

Как и в других крупных финансовых структурах, главной нашей целью является профессиональный подбор услуги или продуктов TeleTrade, полностью соответствующих потребностям клиента. При этом мы никогда не предлагаем только лишь решение, то есть собственно доступ на финансовый рынок. Идеальная продажа, в моём представлении, это также и качественный клиентский сервис. Наши клиенты получают поддержку по всем вопросам, связанным с торговлей.

У Вас есть опыт трейдера?

Да у меня есть торговый счёт, но я никогда не жил только за счёт трейдинга. Трейдинг для меня всегда был только хобби. Я занимаюсь продажами и организацией обслуживания клиентов уже больше 10 лет в разных финансовых компаниях. И главное для меня, как я уже говорил, это предлагать клиентам TeleTrade те решения, которые удовлетворят их потребности как трейдеров или инвесторов на финансовом рынке.

Перечислите главные преимущества TeleTrade.

Основной плюс – TeleTrade работает глобально. Как международный бренд мы присутствуем в 26 странах на четырёх континентах. И у нас есть возможность обмениваться опытом с коллегами из других стран.

Во-вторых, как регулируемый брокер TeleTrade, мы несем ответственность и обеспечиваем хороший  уровень безопасности средств наших клиентов.

Еще не так давно в Польше работало очень много разных псевдоброкеров. Зачастую, это были незарегистрированные фирмы, которые часто вводили клиентов в заблуждение и обманным путём забирали себе их личные средства. Из-за противоправных действий этих недобросовестных компаний, рынок получил много негатива.

Вы сказали, что рынок получил много негатива от действий недобросовестных компаний. Что делает TeleTrade в Польше, чтобы восстановить репутацию рынка?

Мы обращаем особое внимание на начинающих инвесторов, которые приходят на рынок без опыта и знаний. Один из приоритетов работы TeleTrade это обучение и передача знаний нашим клиентам. Это правильный и самый короткий путь к тому, чтобы люди не повторяли чужих ошибок и не генерировали негатив, который отрицательно сказывается на репутации отрасли.

Что хотят получить от TeleTrade клиенты компании в Польше?

Немало клиентов приходят за адреналином. Есть люди, которым нравится получать яркие эмоции, наблюдая во время торговли за волатильностью на рынке. Каждая секунда имеет значение. Этот момент для многих есть очень важный.

Но все-таки большинство приходят в TeleTrade за готовым финансовым решением для валютного рынка Форекс. 

Пожалуйста, расскажите вкратце о себе.

Я родился в Варшаве в 1988 году. Учился в Варшавском университете наук о жизни (Warasaw University of Life Sciences) на экономическом факультете.

Не думаете продолжить обучение?

Да, я думаю над такой возможностью. Но пока не принял решения по какому направлению. Я интересуюсь рынком криптовалют, но, к сожалению, таких направлений в вузах пока еще нет.

В конце 2017 года Вы впервые были в Москве. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о российской столице.

Я поражён масштабами! В Москве просто гигантское метро, особенно если сравнивать с Варшавой, где только 2 ветки.

Москва – это большой город, который объединяет много культур. Я ожидал, что в столице России будут жить только россияне. Но, выйдя на улицу, чувствуешь себя как в настоящей мировой метрополии, где люди разных рас и национальностей говорят на многих языках. Это было главным сюрпризом для меня.

 

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Общество с ограниченной ответственностью "Телетрейд Групп" : Лицензия №045-13980-020000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности Forex дилера от 12.05.16. 

 

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