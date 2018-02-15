Путин принес соболезнования Трампу в связи с трагедией в школе Флориды

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту США Дональду Трампу после стрельбы в школе города Парклэнд во Флориде.

Об этом сообщается 15 февраля на официальном сайте Кремля. «Глава Российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в сообщении.

Напомним, после стрельбы в школе Флориды погибли 17 человек, еще 14 были ранены. Стрелок, 19-летний бывший ученик этой школы Николас де Джизус Круз, был задержан спустя несколько часов после трагедии. По данным СМИ, Круз был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15 под патрон 5,56×45 мм, он расстрелял несколько обойм.