МИД Великобритании: Кремль несет ответственность за атаку вируса «Петя»

Министерство иностранных дел Великобритании объявило власти России ответственными за распространение вируса Petya (его также называют NotPetya). Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского ведомства 15 февраля.

«Основными целями вируса были украинский финансовый, энергетический и государственный секторы. Его некорректное проектирование привело к дальнейшему распространению, затронув не только украинские, но также европейские и российские предприятия», – говорится на сайте МИД Великобритании.

Атака, утверждает министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад, показала, что Россия продолжает «пренебрегать суверенитетом Украины». Ущерб, нанесенный вирусом Petya, в Англии оценили в сотни миллионов фунтов стерлингов.

В связи с чем и на основании каких данных МИД Великобритании сделал такой вывод, в заявлении не уточняется.