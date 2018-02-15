МИД Великобритании: Кремль несет ответственность за атаку вируса «Петя»
Министерство иностранных дел Великобритании объявило власти России ответственными за распространение вируса Petya (его также называют NotPetya). Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского ведомства 15 февраля.
«Основными целями вируса были украинский финансовый, энергетический и государственный секторы. Его некорректное проектирование привело к дальнейшему распространению, затронув не только украинские, но также европейские и российские предприятия», – говорится на сайте МИД Великобритании.
Атака, утверждает министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад, показала, что Россия продолжает «пренебрегать суверенитетом Украины». Ущерб, нанесенный вирусом Petya, в Англии оценили в сотни миллионов фунтов стерлингов.
В связи с чем и на основании каких данных МИД Великобритании сделал такой вывод, в заявлении не уточняется.
Справка:
Массовая атака вируса-вымогателя Petya произошла 27 июня. Ее жертвами стали компании и государственные структуры во многих странах мира. Вирус блокировал компьютерные системы компаний, публикуя на экране сообщения с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную $300.
В Киеве вирус атаковал компьютерную систему украинского правительства, аэропорт «Борисполь», «Укрпочту», «Укртелеком», министерство инфраструктуры, а также ряд банковских структур.
Хакерским атакам также подверглись российские банки и предприятия, в частности, пострадали информационная система компании Evraz, компания «Роснефть», туроператоры Anex tour и «Музенидис Трэвел». Свою работу приостановили отделения банка «Хоум Кредит».
Создатели вируса за два дня сумели заработать на этом почти 4 биткоина, или чуть более $10 тыс.