Еще
14:49 15.02.2018
Пришлите свою новость!
14:41
Минстрой разработал новые правила содержания многоэтажек
14:36
Концепцию петербургского музея Бродского разработают за 1,5 месяца
14:29
Дознание Петроградского района не нашло, за что привлечь курьера «Достависты»
14:18
Таможенный пёс на «Торфяновке» унюхал 31 тысячу евро
14:12
Instagram удалил из аккаунта Рыбки личную жизнь Дерипаски
14:05
Песков: Обвинения России в создании вируса Petya — «продолжение русофобской кампании»
13:52
«Прогресс» пристыковался к МКС с 2,5 т грузов на борту
13:49
Наставник Насти Рыбки Алекс Лесли оказался резидентом «Сколково»
13:42
Льдина на Мойке пробила машину, но автовладельца никто не жалеет
13:37
Роскомнадзор приступил к блокировке сайта Навального
13:30
Россияне за год провели в Финляндии 800 тысяч ночей, азиаты - более миллиона
13:27
УФАС считает, что РПЦ незаконно передали Сампсониевский собор
13:25
Песков: Кремль не засекречивал информацию о погибших в Сирии
13:08
Все школы Тюмени закрывают на недельный карантин по гриппу
13:03
В Петербурге пациент перед смертью оставил записку о врачах
12:54
Ученые пожаловались президенту на ФАНО, ответ пришел от него же
12:40
Крестный ход перекроет движение в Петербурге
12:34
Нападающий сборной России Федор Смолов стал жертвой аферы экс-депутата Госдумы
12:27
Роскомнадзор заблокировал сайты, продающие поддельные билеты на ЧМ-2018
12:20
«Зенит» заплатит «Рубину» 4,5 млн евро за Набиуллина
12:18
Сотрудников ГИБДД Петербурга не отпустят в отпуск без отчета о доходах
12:14
Журналист «Новой газеты» Али Феруз улетел в Германию
12:12
Под Псковом торжественно открыли забор
12:11
В упавшей на прохожего сосульке на Чапаева увидели уголовную неосторожность
11:54
МОК объяснил, почему сборную России по хоккею нельзя называть «красной машиной»
11:37
Путин принес соболезнования Трампу в связи с трагедией в школе Флориды
11:33
МИД Великобритании: Кремль несет ответственность за атаку вируса «Петя»
11:30
В Китае сообщили о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4
11:26
В Петербурге двое с газовым баллончиком не дали инкассатору внести в банк полмиллиона
11:22
Верховный суд отказался пересматривать приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
11:12
В США россиянина посадили на 12 лет за крупнейшую хакерскую атаку на банки, биржи и торговлю
11:01
СМИ: Четверть «Калашникова» продали Криворучко, чтобы уйти из-под санкций
10:53
В России из аптек и медучреждений изымают два индийских препарата
10:52
В метро Петербурга вышли из строя автоматы по продаже проездных
10:49
Потерявший управление автомобиль на Ленинском «наказал нарушителей»
10:23
В России хотят разрешить демонстрировать нацистскую символику, но строго в учебных целях
10:08
Глава Минстроя пожаловался на нехватку архитекторов
10:01
На Петроградской чиновница пожаловалась на антипрезидентскую агитацию, но листовку взяла
09:50
Российский призер Олимпиады в Сочи сломал ногу в Пхенчхане
09:44
Врачи спасают младенца, выпавшего из окна на Васильевском острове
09:40
Торговля БАДами в Петербурге приобрела масштаб преступного сообщества
09:31
Человечность против ПДД: видео с автобусом на Колтушском шоссе вызвало споры
09:23
Рядом с администрацией В.О. взяли наркодилера с килограммом психотропа
09:18
В результате стрельбы в школе Флориды погибли 17 человек
09:09
Сотрудница Генконсульства США в Петербурге осталась без денег и документов после встречи с грабителем
09:04
Житель Хабаровска заработал 600 тысяч рублей, притворяясь журналистом
08:47
Apple shop и МТС в Петербурге подсчитывают убытки после визитов налетчиков
08:43
Фигуристы Тарасова и Морозов упустили медаль на Олимпиаде
08:35
Петербуржец снял на видео опасную уборку крыш
08:29
В Госдуме хотят ужесточить антинаркотические законы
08:20
Под Сестрорецком тушили пивной ресторан
08:15
Банк «Уральский капитал» лишили лицензии
08:05
В России на время изменили ПДД ради участников мундиаля
02:39
“Убийство священного оленя” с Колином Фарреллом и Николь Кидман — в прокате
02:22
В кинотеатрах начинается противостояние индейца и американца
02:04
Пол Томас Андерсон расскажет историю британского кутюрье
01:53
«Ленты отчуждения» Микеланджело Антониони покажут на большом экране
01:33
Поэт-призрак привез в Петербург "Тёмные дни"
01:16
В "Родине" покажут программу Лондонского фестиваля анимации
01:00
Президент ЮАР заявил об отставке после коррупционного скандала
00:50
При стрельбе в школе Флориды пострадали не менее 14 человек, есть погибшие
00:06
Подозреваемого в стрельбе во флоридской школе задержали
14/02
Манчини: Попытаемся сыграть с «Селтиком» в атакующий футбол
14/02
В школе Флориды произошла стрельба
14/02
Петербург встретит огнём Ростральных колонн китайский Новый год
14/02
Главу УК «Теорема» Игоря Водопьянова отпустили после допроса, он проходит по делу свидетелем
14/02
Задержанный под Петербургом Евгений Вышенков оказался Андреем Дандовым
14/02
Тренер женской сборной Ямайки по бобслею уходит и забирает с собой единственные сани
14/02
Командиров ЗВО научат воевать как в Сирии
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
15.02.2018 11:33

МИД Великобритании: Кремль несет ответственность за атаку вируса «Петя»

Министерство иностранных дел Великобритании объявило власти России ответственными за распространение вируса Petya (его также называют NotPetya). Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского ведомства 15 февраля.

«Основными целями вируса были украинский финансовый, энергетический и государственный секторы. Его некорректное проектирование привело к дальнейшему распространению, затронув не только украинские, но также европейские и российские предприятия», – говорится на сайте МИД Великобритании.

Атака, утверждает министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад, показала, что Россия продолжает «пренебрегать суверенитетом Украины». Ущерб, нанесенный вирусом Petya, в Англии оценили в сотни миллионов фунтов стерлингов.

В связи с чем и на основании каких данных МИД Великобритании сделал такой вывод, в заявлении не уточняется.

Справка:

Массовая атака вируса-вымогателя Petya произошла 27 июня. Ее жертвами стали компании и государственные структуры во многих странах мира. Вирус блокировал компьютерные системы компаний, публикуя на экране сообщения с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную $300.

В Киеве вирус атаковал компьютерную систему украинского правительства, аэропорт «Борисполь», «Укрпочту», «Укртелеком», министерство инфраструктуры, а также ряд банковских структур.

Хакерским атакам также подверглись российские банки и предприятия, в частности, пострадали информационная система компании Evraz, компания «Роснефть», туроператоры Anex tour и «Музенидис Трэвел». Свою работу приостановили отделения банка «Хоум Кредит».

Создатели вируса за два дня сумели заработать на этом почти 4 биткоина, или чуть более $10 тыс.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45

10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре

С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45

Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»

31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27

В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%

Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Песков: Обвинения России в создании вируса Petya — «продолжение русофобской кампании»
Песков: Кремль не засекречивал информацию о погибших в Сирии
Путин принес соболезнования Трампу в связи с трагедией в школе Флориды
МИД Великобритании: Кремль несет ответственность за атаку вируса «Петя»
На Петроградской чиновница пожаловалась на антипрезидентскую агитацию, но листовку взяла
Президент ЮАР заявил об отставке после коррупционного скандала
Минфин США проведет закрытый брифинг с банкирами по поводу «кремлевского доклада»
В смольнинском комитете по делам Арктики будут работать 77 человек
Рогозин обвинил НАТО в «подъелдыкивании»
Яровая предложила сажать педофилов пожизненно
Начальников для Арктики вырастят в Петербурге
Политические игры
Настя Рыбка: Да, мою книгу Путин читал
Бой с тенью Медведева за пост № 1
Депутаты заблудились в льготах для инвесторов
«Смольный в моем сердце»
В Петербурге растроился штаб Путина
Кому выгодна высокая или низкая явка
Гудков привез петербургской оппозиции муниципальный Uber
«Это не санкции». Что означает «Кремлёвский список»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Под Псковом торжественно открыли забор

Налетчики на секс-шоп при подготовке ко Дню влюбленных позаботились только о себе и проигнорировали предпочтения половинок

"Фонтанка.ру"

Зоопарк всех влюблённых

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.11.2017 17:55
Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
«Строительный трест»
31.10.2017 17:07
Жилой комплекс OSTROV готовится к сдаче
Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV на Петровском острове, который возводит «Строительный трест», будет сдан в 4 квартале 2017 года. На объекте ведутся завершающие работы
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.