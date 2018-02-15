Житель Самарской области поджёг дом, в котором были жена и семеро детей

Жителя Самарской области задержали по подозрению в убийстве двух сыновей и дочери. Мужчина поджег дом, в котором находились семеро детей и жена.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, пожар в селе Лозовка Кинель – Черкасского района тушили поздним вечером 14 февраля. При разборе завалов нашли тело мальчика двух лет, а также четырехмесячных девочки и мальчика. Еще четверо детей смогли выбежать из горящего дома, а их мать спасли соседи.

На допросе у следователя 25-летний отец семейства признался в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам поджег вещи в квартире и убежал. Мужчина задержан, решается вопрос об аресте. На месте происшествия работает следственная группа.