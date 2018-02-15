В Петербурге двое с газовым баллончиком не дали инкассатору внести в банк полмиллиона

Генеральный директор петербургской фирмы, собирающий деньги из платежных терминалов, стал жертвой нападения на пороге банка. Исполнить свои обязанности ему помешали двое мужчин с незапоминающейся внешностью.

Как стало известно «Фонтанке», днём 14 февраля в полицию Выборгского района обратился 41-летний руководитель компании, в обязанности которой входит обслуживание платежных терминалов системы «Союз», их инкассация и доставка денег в банк. С первыми двумя пунктами он справился к полудню, но неприятности подстерегли его во время поездки к банку с 480 тысячами рублей.

Рядом с офисом банка «ПСКБ» на Большом Сампсониевском проспекте, 76, предприниматель услышал крик, оглянулся и увидел бегущих на него мужчин. Ситуацию оценил сразу и, подхватив упакованные в пакет деньги, кинулся в противоположную от преследователей сторону. Злоумышленники бегали быстрее, и вскоре один из них опрокинул инкассатора на землю, а второй подхватил выпавший из рук пакет. Для острастки жертве добавили в лицо струю из газового баллончика.

Это не помешало предпринимателю заметить, что скрылись преступники на темной Mazda и разглядеть часть номера. Сами мужчины ничем ему не запомнились: оба в темном, оба лет сорока, один повыше.