Верховный суд отказался пересматривать приговор «ловцу покемонов» Соколовскому

Верховный суд России отказал в пересмотре кассационной жалобы видеоблогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в Храме на Крови Екатеринбурга.

Об этом 15 февраля пишет «Коммерсантъ». Напомним, в мае 2017-го Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих за видеоролик, размещенный на Youtube, в котором блогер играет в Pokemon Go в екатеринбургском Храме на Крови. Районный суд признал его действия экстремизмом и приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Тогда суд официально признал, что бог есть. В июле прошлого года срок сократили на 15 месяцев.

9 февраля Соколовский сообщил, что после окончания своего срока он собирается отказаться от российского гражданства. В тот же день стало известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу блогера на отечественное правосудие.