В «Софии» строится новый многоуровневый паркинг

В жилом комплексе «София» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга приступили к строительству крытого многоуровневого паркинга на 160 мест.

Эта автостоянка станет дополнением к уже имеющимся на территории подземным паркингам на 452 места и отдельно стоящей подземной стоянки на 122 места.

Создание благоустроенной придомовой территории в жилых комплексах – одно из важнейших условий для комфортного проживания. Наличие автостоянок дает возможность освободить дворы от машин. Благодаря этому на обширной территории комплекса организованы пешеходные аллеи, спортивные площадки с турниками и тренажерами, игровые комплексы для детей, участки для выгула собак и велодорожки.

Жилой комплекс комфорт-класса «София» – один из наиболее масштабных среди всех проектов «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге – включает 23 корпуса на 5 819 квартир. Он расположен во Фрунзенском районе, рядом – парк Интернационалистов и парк Героев-Пожарных. Неподалеку от квартала находится станция метро «Международная», а в ближайшее время в пешей доступности откроется новая станция – «Проспект Славы». Транспортное сообщение также обеспечивают Бухарестская улица, проспект Славы и Софийская улица, по которой можно добраться до КАД.

Строительство объекта велось по технологии сборного домостроения с применением «бесшовной» энергоэффективной системы утепления фасадов, позволяющей повысить теплосбережение дома до 30% по сравнению с традиционными зданиями из сборного железобетона, а также значительно улучшить звукоизоляцию и микроклимат в помещениях.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс "София" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/sofia/documents/