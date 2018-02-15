Масленичные гуляния в «Янила Кантри»

17 февраля в ЖК «Янила Кантри» пройдет празднование Масленицы. На торжественные проводы зимы приглашаются все жители Заневского городского поселения.

Народные гуляния, посвященные проводам зимы, проводятся «Ленстройтрестом» уже третий год – в тесном сотрудничестве с Янинским досуговым центром (МБУ Янинский КСДЦ). Взрослые и детские коллективы Янинского КСДЦ специально для Масленицы в «Янила Кантри» готовят насыщенную творческую программу. Это вокальные и танцевальные номера, хороводы, пляски и спортивные состязания. Гостями праздника станут средневековые богатыри, которые проведут несколько показательных боёв.

Детей на празднике в «Янила Кантри» порадует яркая карусель, батуты, призовые аттракционы. В торговых фермерских лавках можно будет приобрести мёд, колбасы, мясо и молочную продукцию. Все гости смогут угоститься масленичными блинами и горячими напитками. Кульминацией праздника станет сожжение чучела зимы.

Масленичные гуляния – одно из множества мероприятий, которое клиентский сервис «Ленстройтреста» проводит в построенных компанией кварталах, следуя философии «ЖИВИ!». Провожать зиму в этот день будут также в финском городке «Юттери» и шведском квартале IQ Гатчина – для жителей кварталов. Но в Яниле на Масленицу ждут всех. Начало праздника– 15.00.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/