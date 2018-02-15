В США россиянина посадили на 12 лет за крупнейшую хакерскую атаку на банки, биржи и торговлю

Россиянин приговорен к 12 годам лишения свободы в США. 37-летний Владимир Дринкман отправится в тюрьму за свой «вклад» в глобальную систему взлома компьютеров, которая скомпрометировала более 160 миллионов номеров кредитных карт и причинила сотни миллионов долларов ущерба.

Как сообщает Reuters, приговор вынес окружной судья США Джером Симандлом (федеральный суд Нью-Джерси) 14 февраля. Он отправил гражданина РФ в тюрьму на длительный срок — 12 лет.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Дринкмана арестовали в Нидерландах в июне 2012 года и экстрадировали в Соединенные Штаты в феврале 2015-го. Он признал себя виновным в сговоре с целью незаконного доступа к компьютерам и в совершении мошенничества. Вместе с ним также был арестован 34-летний Дмитрий Смилянец. Он получил 4 года и 3 месяца, но, так как уже отбыл срок в предварительном заключении, то был освобожден в зале суда.

Отмечается, что адвокаты осужденных не смогли оперативно прокомментировать вердикт американского суда.

Обвинение настаивало, что россияне были частью схемы взлома в 2003 году: они помогли установить шпионские программы, предназначенные для считывания и кражи данных из компьютерных сетей финансовых компаний, процессоров платежей и розничных торговцев. Хакеры использовали множество компьютеров для хранения данных и в конечном итоге продали собранную ими информацию, получив от 10 до 50 долларов США за номера кредитных карт в зависимости от страны происхождения.

Эта схема привела к тому, что банкам и другим финансовым институтам нанесены многомиллионные потери. Жертвами мошенников стали, в том числе, электронная биржа NASDAQ, авиакомпания JetBlue, торговые сети J.C. Penney и 7-Eleven, французская компания розничной торговли Carrefour и бельгийский банк Dexia.