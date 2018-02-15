СМИ: Четверть «Калашникова» продали Криворучко, чтобы уйти из-под санкций

Госкорпорация «Ростех» продала 26% акций концерна «Калашников» действующему главе компании Алексею Криворучко.

Об этом 15 февраля пишет РБК со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Он уточнил, что 26% минус одна акция обошлись Криворучко в 1,5 млрд рублей. Сделку закрыли 14 февраля. После этого доля частных инвесторов в «Калашникове» увеличилась до 75% минус одна акция. У «Ростеха» остался блокирующий пакет — 25% плюс одна акция. «Это означает, что концерн как важный оборонный актив остается в поле зрения государства, и мы сохраняем возможность влиять на ключевые процессы в компании», — пояснил РБК Чемезов.

Эксперты, которых опросило издание, считают, что сделка напрямую связана с санкциями, введенными против «Ростеха». «Если компания из государственной, ростеховской, которая под санкциями, становится частной, то есть вероятность, что для «Калашникова» снова откроется американский рынок, который для него был основным до введения санкций», — заявил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Он уточнил, что теоретически компания может обратиться в суд и доказать, что «не имеет отношения к российскому государству».

Напомним, «Калашников» был внесен в санкционный список Минфина США еще в июле 2014 года. Причем на Штаты приходилось до 90% экспорта гражданского стрелкового оружия компании. По итогам 2014-го концерн получил убыток в 340 млн рублей. 28 октября 2017 года Минфин США ввел дополнительные санкции против 39 российских оборонных предприятий и разведывательных структур — в их число вошел и «Калашников». Сотрудничество с этими структурами может грозить юридическим и физическим лицам санкциями.

Отметим, с 2014 года государственная доля в «Калашникове» последовательно снижается. Уже в мае 2014-го «Ростех» продал 49% концерна компании «Транскомплектхолдинг», которой на тот момент владели бизнесмены Андрей Бокарев (50%), Алексей Криворучко (25%) и Искандер Махмудов (25%). Однако в ноябре 2017-го, после введения новых санкций против «Калашникова», Махмудов и Бокарев продали свои доли в компании «ТКХ-инвест», через которую контролировали оружейный концерн. Сейчас, как пишет РБК, «ТКХ-инвест» принадлежит на 50% Криворучко (главе «Калашникова»), на 50% – самой себе.

«Калашников» — крупнейший российский производитель стрелкового оружия. По собственным данным, он занимает 95% всего российского рынка в этой сфере. Продукция поставляется в 27 стран мира.