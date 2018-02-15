В метро Петербурга вышли из строя автоматы по продаже проездных

С неисправных автоматов по оплате «Подорожника» началось в петербургской подземке утро 15 февраля. Из-за отсутствия предупреждений пассажирам пришлось самим проверять технику и только потом вставать в утренние очереди у касс.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, купить «Подорожник» или добавить денег на уже действующий электронный кошелек в начале девятого утра через терминалы уже было невозможно. Никаких объявлений в метро не делали, неисправность подтвердили сотрудники, но в детали вдаваться не стали и сослались на руководство. По всей видимости, позже предупреждения появились.

Так, на станциях «Технологический институт» и «Гостиный двор» на терминалах они есть. Однако пассажиры замечают их не сразу и все равно проверяют работоспособность техники своими силами. К кассам их направляют уже работники метро.

Листок объясняет неполадки техническими причинами. Пресс-служба метрополитена для предприятия оказалась не доступна.