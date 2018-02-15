Потерявший управление автомобиль на Ленинском «наказал нарушителей»

Массовая авария случилась в Красносельском районе Петербурга в ночь на 15 февраля. По словам очевидцев, у дома 77 по Ленинскому проспекту занесло легковой автомобиль и он врезался в припаркованные машины.

Повреждения получили сразу пять-шесть транспортных средств.

Любопытно, отмечают очевидцы, что владельцы повреждённых машин могут быть оштрафованы за нарушение ПДД.

Подробности, фотографии и видео заноса – на «Водителе Петербурга».