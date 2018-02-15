Когда жизнь зависит от лекарств

Николаю – 31 год. Когда-то врачи говорили, что он не доживёт и до двух лет – в детстве у него обнаружили сложный врождённый порок сердца. Но благодаря медикам, операциям Николай выжил. Вырос, получил профессию, женился, подрастает дочка. Но несколько лет назад всё это оказалось под угрозой – у мужчины обнаружили лёгочную гипертензию. Сейчас его жизнь зависит от приёма дорогого лекарства, на которое в семье нет средств.

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь собрать средства на дорогостоящее лекарство для своего подопечного.

Николай Бестаев, 31 год, г. Санкт-Петербург.

Сложный ВПС, множественные дефекты сосудов, высокая лёгочная гипертензия.

Требуются 3 упаковки препарата «Траклир». Стоимость 591 000 руб.

Николаю Бестаеву – 31. Для него 31 год жизни – это настоящее чудо, потому что сразу после рождения врачи сделали заключение о том, что больше двух лет Николай не проживёт. У него сложный врождённый порок сердца, множественные дефекты сосудов, сопутствующие диагнозы занимают не одну строчку в медицинском заключении. Специфика порока была определена врачами не сразу, время было упущено, и московские специалисты обещали прооперировать Николая, если он доживёт до двух лет, во что мало верили. Но Николай жил. «Хилый, синюшный, не ходил до 2 лет. Но дожил до них!» – вспоминает Николай. Операция помогла ему прожить ещё 4 года.

«Но судьба словно испытывала меня и моих родных на прочность и выдержку, – рассказывает Николай. – В январе 1993 года вдруг возник абсцесс головного мозга. И снова меня спасали врачи – теперь уже кардиологического отделения в петербургской ДГБ №1 на улице Авангардной во главе с доктором Любомудровым. Последовала трепанация черепа в правой теменной области. Я снова учился ходить, потому что из-за абсцесса отнялась левая сторона, рука и нога не слушались. Но я снова жил! А в сентябре того же года легендарные врачи этой больницы – Любомудров, Болсуновский и Зильберман – обнаружили, что в моём состоянии есть возможность сделать радикальную коррекцию пороков сердца. И снова началась жизнь! Теперь уже новая! Настолько новая, что в 18 лет с меня даже сняли инвалидность. Я окончил школу, выучился на повара и работал в столовой на Ижорском заводе. В 2009 году счастливо женился. Жизнь казалась такой безоблачной. Всё сразу рухнуло в 2013-м. Поначалу казалось, что тяжесть за грудиной – просто симптоматическое недомогание. Резко ухудшалось состояние, я терял сознание от малейшей нагрузки. Новый приговор вынес ФГБУ им. Алмазова: тяжёлая форма лёгочной артериальной гипертензии 3ФК, оперативное лечение невозможно».

Лёгочная артериальная гипертензия – давление в лёгочной артерии, многократно превышающее норму – редкое и тяжёлое заболевание. Для того чтобы жить, Николаю необходим постоянный приём поддерживающих препаратов. Без них – постоянная нехватка кислорода, посинение рук, губ, отёки, обмороки, полная непереносимость любых физических нагрузок: сложно даже передвигаться, работать невозможно. И самое страшное при отсутствии лекарств – это кислородное голодание органов и риск смерти.

Медикаментозная терапия, рекомендованная Николаю в 2013 году, сейчас признана врачами неэффективной – состояние ухудшается. В январе 2018-го Николаю дополнительно назначен препарат «Траклир» (бозентан), стоимость 1 упаковки которого – 197 000 руб. Помощи со стороны государства пока нет, а состояние Николая ухудшается каждый день.

«Помогите! Снова я веду борьбу за жизнь! Но мне никогда не собрать таких денег, – пишет Николай. – Моей пенсии (работать больше нельзя) и зарплаты медсестры моей жены никогда не хватит на покупку таких дорогих лекарств. А у меня ещё на иждивении маленькая дочь… Без вашей помощи мне не выжить! А так хочется увидеть повзрослевшей свою двухлетнюю дочь, повести её в 1 класс, радоваться её успехам. Да и просто не принести огорчения дорогим мне людям. Знаю точно, что в мире больше людей неравнодушных, готовых прийти на помощь. Иначе не видели бы мы счастливых улыбок спасённых от болезней детей и взрослых».

О том, как помочь Николаю Бестаеву, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа» – http://fondnatasha.com/patients/nikolai_bestaev/details/.

Также на странице Николая вы можете ознакомиться с медицинскими документами, отчётами о сборе средств и контактной информацией – http://fondnatasha.com/patients/nikolai_bestaev/.