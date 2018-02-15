В России хотят разрешить демонстрировать нацистскую символику, но строго в учебных целях

Законопроект, смягчающий запрет на показ нацистской символики, внесён в Государственную думу. Демонстрировать подобные вещи разрешат в просветительских и образовательных целях.

Как 15 февраля пишет газета «Коммерсант», в настоящий момент Кодекс административных правонарушений не делает различия между реальной пропагандой нацистской символики и демонстрацией исторических материалов. Как пояснил автор законопроекта сенатор Антон Беляков, в последнее время из-за юридических неточностей штрафы за изображение коловрата и других символов получают, к примеру, журналисты, публикующие снимки времён Великой Отечественной войны.

Беляков предлагает внести изменения в КоАП, а также в закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и закон о противодействии экстремистской деятельности. В них он предлагает написать, что демонстрировать нацистскую символику можно, но сугубо в учебных и информационных целях.

В настоящий момент публичный показ нацистской символики, согласно статье 20.3 КоАП, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, для должностных лиц – от одной тысячи до четырех тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.