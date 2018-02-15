Глава Минстроя пожаловался на нехватку архитекторов

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи посетовал на кадровый голод в архитектурной среде в России.

Как 15 февраля пишет «Газета.Ru», Мень рассказал о намерении создать кадровый резерв молодых архитекторов, в том числе для реализации программы по созданию умных городов. По его словам, молодым специалистам придется «оторваться от дома и поехать, возможно, в не самое близкое поселение».

Также, по его словам, зачастую главные архитекторы в субъектах и муниципалитетах не имеют влияния при принятии решений. Он добавил, что в настоящий момент ведется работа, которая позволит перевести главных архитекторов в ведение непосредственно губернаторов, и в 67 регионах это уже сделано.