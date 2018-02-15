На Петроградской чиновница пожаловалась на антипрезидентскую агитацию, но листовку взяла

Променад у метро «Петроградская» агитатора с листовками вызвал негодование местной администрации. Прекратить его разговоры с гражданами попросили полицию, но противник выборов оказался шустрее.

Как стало известно «Фонтанке», в половине восьмого вечера 14 февраля в полицию позвонила 23-летняя сотрудница администрации Петроградского района с просьбой прекратить безобразие на Каменноостровском проспекте. Там у наземного вестибюля станции коротал вечер мужчина со стопкой листовок, которые бойко раздавал прохожим. По всей видимости, одну из них опрометчиво дал и девушке. Вчитавшись, та не оценила написанное про целесообразность голосования и позвонила полицейским.

К приезду стражей порядка след агитатора простыл, а после него осталась единственная листовка, призывающая к бойкоту выборов. Её сотрудники правоохранительных органов забрали с собой.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. Если ничего не изменится, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).