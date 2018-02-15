Российский призер Олимпиады в Сочи сломал ногу в Пхенчхане

Серебряный призер Олимпиады в Сочи сноубордист Николай Олюнин получил травму на соревнованиях по бордер-кроссу в Пхенчхане. Россиянина увезли в больницу после падения.

Как 15 февраля сообщает «Матч-ТВ», в полуфинале соревнований Олюнин упал во время приземления. 26-летний атлет не смог самостоятельно покинуть трассу, и его доставили вниз на носилках, после чего госпитализировали. Позже представитель тренерского штаба сообщил СМИ, что Олюнин получил перелом ноги.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Олюнин занял второе место. Также спортсмен является чемпионом мира среди юниоров и серебряным призером этапа Кубка мира.

В финале соревнований выиграл француз Пьер Вольтье. Серебро досталось австралийцу Джерриду Хьюзу, бронза ушла испанцу Рехино Эрнандесу.

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.