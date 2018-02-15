Торговля БАДами в Петербурге приобрела масштаб преступного сообщества

Бесполезные витамины под видом дорогостоящих лекарств пенсионерам и инвалидам продавали несколько лет, а сомневающихся в необходимости такого вложения денег «уговаривали» обещанием принудительного лечения. Как и предполагало наше издание, фигурантов сочли участниками преступного сообщества, сохранив за ними и эпизоды мошенничества.

Как стало известно «Фонтанке» 15 февраля, после облавы на торговцев БАДами возбуждено дело по статье 210 УК РФ. Организаторами считают трех человек, младшему из которых 35, старшему 41 год. Как минимум двое с Украины. По версии следствия, они придумали и реализовали схему по отъему денег у социально незащищённых слоев граждан в 2014 году. Предполагается, что лекарства, биодобавки и медицинское оборудование навязывали пенсионерам и инвалидам под предлогом прохождения обязательной государственной программы социальной реабилитации. С отказами боролись обещаниями оставить пенсионеров без пенсии, а инвалидов отправить на принудительное лечение.

Предполагаемыми участниками этого сообщества считают ещё 18 человек в возрасте от 21 года до 63 лет. Среди них 41-летняя гражданка Узбекистана и 35-летний гражданин Белоруссии. Вместе с преступным сообществом им также вменяют мошенничество в особо крупном размере. Напомним, утром 13 февраля около 150 оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД начали самую масштабную реализацию этого года. Результатом обысков стали больше двух тысяч упаковок с лекарствами и БАДами, медицинское оборудование, оружие, автомобили и полтора миллиона рублей.

Как уже писала «Фонтанка», в кабинеты доставили полсотни человек, 22 из которых пошли на сотрудничество со следствием, и им была оставлена свобода в рамках подписки о невыезде. Ещё шестерых накануне отправили под стражу Невский и Куйбышевский районные суды, двоих ограничили домашним арестом.