Рядом с администрацией В.О. взяли наркодилера с килограммом психотропа

Наркодилера с килограммом психотропного вещества задержали на Васильевском острове Петербурга.

По данным «Фонтанки», 34-летнего торговца зельем задержали около девяти вечера 14 февраля у дома №55 А (то есть около администрации Василеостровского района). Мужчина нес — ни много ни мало — килограмм порошка, который оказался психотропном веществом. Такой вес считается уже особо крупным размером, поэтому было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Предполагаемого наркодилера задержали на двое суток.