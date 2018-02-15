В результате стрельбы в школе Флориды погибли 17 человек

В результате стрельбы в американской школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, штат Флорида, погибли 17 человек. Об этом 15 февраля сообщил шериф округа Броуард в Twitter.

Шериф уточнил, что 12 человек были убиты в здании школы, двое погибли рядом со школой, один на дороге возле школы, еще двое скончались в больнице.

Также сообщается о 14 пострадавших, трое из которых, по словам медиков, находятся в критическом состоянии.

Стрелок был задержан. Это 19-летний Николас Круз, которого, по словам шерифа, исключили из учебного заведения за нарушения дисциплины. По данным СМИ, юноша был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15 под патрон 5,56×45 мм, расстреляв несколько обойм.

Школа будет закрыта в течение двух ближайших дней.