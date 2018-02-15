Сотрудница Генконсульства США в Петербурге осталась без денег и документов после встречи с грабителем

Сотрудница Генконсульства США в Петербурге стала жертвой грабителя. Вместе с деньгами пропали служебное удостоверение и паспорта двух стран.

Как стало известно «Фонтанке» 15 февраля, накануне утром в полицию с заявлением обратилась сотрудница визового отдела Генерального консульства США. 52-летняя представительница дипломатического ведомства рассказала, что неприятность поджидала ее в 08.20 на парковке недалеко от дома женщины на улице Полярников. Дерзкий незнакомец в черном, разбив стекло «Мини Купера», схватил сумку стоимостью 75 тысяч рублей. Внутри тоже было много чего ценного: 26 тысяч рублей, два iPhone 5c, банковская карта, ключи от квартиры, работы и загородного дома. Пропали и все документы: паспорта России и США, загранпаспорт РФ, а также удостоверение сотрудника Генконсульства.

Общий ущерб составил почти 200 тысяч рублей. В ГУ МВД России «Фонтанке» сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.