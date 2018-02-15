Житель Хабаровска заработал 600 тысяч рублей, притворяясь журналистом

Юный житель Хабаровска заработал круглую сумму, обещая землякам помощь прессы. В полиции его филантропию квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса.

Как сообщила 15 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк, журналистом в течение некоторого времени притворялся юноша 18 лет. Выдавая себя за сотрудника московского издания, он изготовил поддельные редакционные задания, с которыми и явился к потерпевшим. Так, пострадавшей от пожара женщине он пообещал решить жилищные проблемы, а старания оценил в 600 тысяч рублей. Обман раскрылся, против самозванца возбудили уголовные дела о мошенничестве и краже. В ходе расследования таких эпизодов набралось десять.

Уголовное дело направили в Краснофлотский районный суд Хабаровска.