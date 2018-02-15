Apple shop и МТС в Петербурге подсчитывают убытки после визитов налетчиков

Два разбойных нападения на салоны сотовой связи совершены в Петербурге 14 февраля.

Как стало известно «Фонтанке», в пять вечера на пороге салона МТС на проспекте Художников, 16, появился неизвестный, чье лицо было прикрыто шарфом. Наставив пистолет на двух молодых женщин — начальника офиса и продавца, налетчик забрал выручку из кассы и ушел. Сотрудники частного охранного предприятия были на месте спустя две минуты после того, как потерпевшие нажали тревожную кнопку, но злоумышленника к тому времени след простыл. По предварительным данным, с собой непрошеный гость унес 30 тысяч рублей.

А в половине одиннадцатого вечера не повезло фирменному магазину знаменитой марки – Apple shop на улице Марата, 10. Криминальная парочка в капюшонах, вооруженная пистолетом и газовым баллончиком, собрала с витрин смартфоны, сложила их в рюкзак Nike и скрылась. Возможно, выйти на след разбойников помогут установленные в торговой точке камеры видеонаблюдения.