Фигуристы Тарасова и Морозов упустили медаль на Олимпиаде

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались без медалей в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пхенчхане. Всего за короткую и произвольную программы они заработали 224,93 балла и расположились на четвертом месте.

Как 15 февраля сообщает Lenta.ru, золото завоевали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (235,90 балла). Со своим результатом они установили мировой рекорд.

Серебро досталось китайским спортсменам Суй Вэньцзин и Хань Цун (235,47 балла), бронзовыми медалистами стали представители Канады Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (230,15).

На данный момент в копилке России пять медалей – одна серебряная (фигурное катание) и четыре бронзовые (шорт-трек, керлинг и две в лыжах).

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.