Петербуржец снял на видео опасную уборку крыш

Очередной случай чистки кровли от льда без выставления ограждения снял на видео петербуржец во дворах Московского района города и выложил в соцсети в ночь на 15 февраля. На записи видно, как куски льда падают на автомобили.

«Ограждений никаких нет. Также опасности подвергаются люди, которые выходят из дома. Полиция не реагирует на их действия! У дома 4 по Алтайской улице разбили несколько иномарок», – комментирует автор видео.

Подробности и видео – на «Водителе Петербурга».